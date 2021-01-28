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BM: Yemen'in Hudeyde ilinde iki haftada en az 700 kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP),Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde artan çatışmaların, iki haftada en az 700 kişinin yerinden edilmesine neden olduğunu açıkladı.

BM: Yemen'in Hudeyde ilinde iki haftada en az 700 kişi yerinden edildi
AA

UNDP Yemen Koordinatörü Auke Lootsma, yaptığı yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güney bölgelerinde ocak ayının ortalarından bu yana tırmanan çatışmalara işaret ederek, binlerce kişinin hayatını riske ederek yerleşim alanlarının da bombalandığını belirtti.

Lootsma, bölgede tırmanan çatışmalar nedeniyle siviller için duyulan endişenin arttığını aktardı.

İlk raporlara göre, 8 sivilin yaşamını yitirdiği çatışmalarda, Hays ve Dureyhimi ilçelerinde evlerin ve tarım arazilerinin zarar gördüğüne işaret eden Lootsma, "Çatışmalar nedeniyle 100'den fazla aile, yani en az 700 kişi yerinden edildi." ifadesini kullandı.

- "Saldırılara son verilmesi gerekiyor"

Lootsma, yerleşim birimlerine yönelik hedef gözetmeksizin yapılan saldırıların uluslararası insan hakları yasalarını ihlal ettiğine dikkati çekerek, bu saldırılara ivedilikle son verilmesi gerektiğini belirtti.

Çatışma taraflarının, sivillerin her daim korunması, insani yardım çalışanlarının yaralılara ve sığınmacılara ulaşabilmesine izin verilmesi için gerekli tüm önlemleri almanın kendi görevleri olduğunu hatırlamaları gerektiğini vurgulayan Lootsma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İnsani yardım çalışanlarının ihtiyaç değerlendirmesi yapmalarına, yaralı sivillere gerekli tıbbi desteği ulaştırmalarına ve geçim kaynağı olmayan sığınmacılar için maddi destek sağlamalarına izin verilmesi için çatışmaların acilen sonlandırılması gerekiyor."

Lootsma, Hudeyde'deki sivil can kayıplarının endişe verici olduğuna dikkati çekerek, 2020'nin son üç ayındaki çatışmalarda 153 sivilin öldüğü ve yaralandığı bilgisini paylaştı.

BM yetkilisi, bunun ülkede aynı tarihlerde kayıt altına alınan diğer illere göre en yüksek rakam olduğunu belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki krize çözüm kapsamında İsveç'in başkenti Stockholm'de Husiler ile hükümet arasında Aralık 2018'de imzalanan anlaşma, Hudeyde'de kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını öngörse de tarafların karşılıklı yönelttiği suçlamalar gölgesinde şu ana kadar kağıt üzerinde kalmaktan ileriye geçemedi.

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