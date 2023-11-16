BMGK'ya tepki: Görevini yerine getirmedi Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki görevini yerine getirmediğini belirtti

Dennis Francis, BM Genel Kurulunda, Konseyin reformuna ilişkin düzenlenen oturumda konuştu.

BM Genel Kurulunun BMGK'nin reform edilmesi hususunu 1979'da gündemine aldığını anımsatan Francis, "O zamandan beri kurumu güncel gerçeklere uyarlama konusunda çok fazla değişiklik olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Francis, dünyanın birçok yerinde çatışma ve savaşın yayılmaya devam ettiğine dikkati çekerek, BMGK reformunun "hiç bu kadar acil" olmadığının altını çizdi.

BMGK içindeki bölünmüşlükler nedeniyle BM'nin de bu sınamalar karşısında "felç olduğunu" kaydeden Francis, "Bu büyük dönüşüm esnasında, BMGK çok tehlikeli şekilde uluslararası barış ve güvenliği koruma konusundaki temel görevini yerine getirmekte eksik kalıyor." ifadelerini kullandı.

Francis, Konsey'de yapısal reform gerçekleşmemesi halinde sadece BMGK'nin değil tüm BM'nin güvenirliğinin sorgulanacağına işaret ederek, "Kamu desteği olmadan BM'nin kurumsal gücü zayıflar ve bir noktada yok olur." uyarısını yaptı.

"Durağanlık da kaos kadar büyür bir düşman olabilir." diyen Francis, birlik içerisinde hareket etmenin önemine işaret etti.