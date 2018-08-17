Boavista - Benfica maçı istatistikleri

Boavista ve Benfica, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Portekiz Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Boavista 3 puanla 4. sırada, Benfica 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Boavista son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Benfica, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 422 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Boavista kazanırsa 5.50, beraberlik çıkarsa 3.60, Benfica sahadan galip ayrılırsa 1.35 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.
Boavista son hafta oynanan Tondela maçında 3-2 yenildi.
Benfica ise Vitoria Guimaraes maçında 1-3 kazandı.
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