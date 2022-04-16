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Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

Türkiye'de ve dünyada salgın halini alan önemli bir halk sağlığı sorunu olan kronik böbrek hastalığı, erken saptanırsa ya önlenebiliyor ya da hastalığın ilerlemesi geciktirilebiliyor. Uzmanlar, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmek ile ideal vücut ağırlığının korunmasına dikkat çekerken tuzu azaltmanın da böbrek sağlığının ömrünü uzattığını vurguluyor

HABERTURK.COM
  • 01
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Kronik böbrek hastalığı dünyada ve ülkemizde salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu. Ancak böbrek hastalığı erken saptanırsa sıklıkla önlenebiliyor veya ilerlemesi geciktirilebiliyor.
  • 02
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Uzmanlara göre hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesinin önündeki en büyük engel. Bireylerin hastalığının farkında olmaması son dönem böbrek yetmezliğine yol açarken, yaşam kalitesi de buna bağlı olarak azalıyor.
  • 03
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Türk Nefroloji Derneği’nin Türkiye'de yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 yetişkin bireyden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğunu saptandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar ise, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu gösteriyor. Farkındalığın düşük olması, hastalığın son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemesine, kötü yaşam kalitesiyle hastanın sağlığını tehdit etmesine, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına sebep oluyor.
  • 04
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    ERKEN TEŞHİS HASTALIĞI ÖNLÜYOR 

    Böbrek hastalığı, erken fark edildiğinde önlenebilen veya en azından geciktirilebilen bir hastalık olduğundan farkındalığın artırılması oldukça büyük önem taşıyor. Böbrek sağlığı için önerilerde bulunan Sabri Ülker Vakfı tarafından şu 6 maddeye dikkat çekildi:
  • 05
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    * Düzenli egzersiz yapmak,
    * Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme ile ideal vücut ağırlığının korunması,
    * Gün içerisinde sıvı ihtiyacının temelde su ile karşılanması,
  • 06
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    * Yemeklere ilave tuz eklememek,
    * Kan basıncını ve kan şekerini düzenli aralıklar ile takip etmek,
    * Risk grubunda olan bireylerin düzenli olarak doktor kontrolünden geçerek, böbrekleri düzenli olarak kontrol ettirmesi,
    * Tuzu azaltın, böbrek sağlığınızın ömrünü uzatın.
  • 07
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Tuz veya diğer adıyla sodyum klorür insan vücudunun temel fizyolojik bir bileşeni ve ihtiyacı olmakla beraber gıda veya yemeklere eklenen tuzla alınan miktardaki artış başta hipertansiyon ve böbrek hasarı olmak üzere önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
  • 08
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Dünya çapında tuz alımının kaynakları incelendiğinde yüzde 68 gibi yüksek bir oranın hazır işlenmiş, tuz içeriği yüksek gıdalardan alındığı görülüyor. Tuz kısıtlaması hipertansiyon tedavisindeki yerini aldıktan sonra yapılan çalışmalar aşırı tuz tüketiminin böbrek hastalığı ve kardiyovasküler hastalık riskini artırdığını da gösteriyor.
  • 09
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Aşırı tuz tüketimi ayrıca böbrek taşı oluşumu, mide gibi çok farklı kanserler ve osteoporoz gelişim riskini artırıyor. Tuzun böbrek hasarına yol açması ise farklı mekanizmalarla açıklanıyor; günümüzde kronik böbrek yetmezliğinin diyabetik nefropatiden sonra en sık sebebi hipertansif böbrek hastalığı olduğundan tuz tüketiminin böbrek sağlığı için önemi oldukça yüksek.
  • 10
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Yüksek tuz tüketimi özellikle tuza duyarlı hastalarda hipertansiyon gelişimini daha kolay etkiliyor. Tuz kısıtlaması gerek hipertansif gerekse normotansif kişilerde kan basıncını düşürüyor. 
  • 11
    Böbreğin iyiliği için 5 gram ve altında tuz tüketilmeli!

    Günümüzdeki veriler ışığında kan basıncı normal olan (normatansif) ve hipertansif bireylerde beş gram ve altında tuz alımı öneriliyor.

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