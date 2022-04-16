Türk Nefroloji Derneği’nin Türkiye'de yaptığı bir tarama çalışmasında Türkiye’de her 6-7 yetişkin bireyden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığının olduğunu saptandı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan çalışmalar ise, hastalığın farkındalığının yüzde 10’un altında olduğunu gösteriyor. Farkındalığın düşük olması, hastalığın son dönem böbrek yetmezliği evresine ilerlemesine, kötü yaşam kalitesiyle hastanın sağlığını tehdit etmesine, engellilik ve ölüm oranlarının artmasına sebep oluyor.