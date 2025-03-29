Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç girişi

Bodrum'a 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a 9 günlük Ramazan Bayramı tatili kapsamında son 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri ilçenin başta ana arterleri olmak üzere giriş ve çıkışlarda denetimleri arttırdı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 29.03.2025 - 18:34 Güncelleme: 29.03.2025 - 18:34 facebook

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