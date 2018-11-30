- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- DÜNYA
- KADIN
- SAĞLIK
Kocadon, belediye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan afette en büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.
Bodrum'un altyapısıyla eleştirildiğini belirten Kocadon, afet söz konusu olunca altyapıların da yetmediğini dile getirdi.
Son zamanlarda Avrupa'daki sel baskınlarına bakıldığında, 2018'de İtalya ve Fransa'da 15'in üzerinde can kaybı olduğunun görüldüğünü aktaran Kocadon, şunları kaydetti:
"Bodrum'a muson yağmurları gibi yağmur yağdı. Özellikle Bodrum'un dağlık bölgelerine yağması, suyun hızlanarak şehir merkezine gelmesi, bu afeti farklı boyuta taşıdı. Yollar kısa sürede açıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Bugün de hayat normale döndü. Üzücü bir olay yaşadık. Yaşanan sıkıntılar Bodrum'un yapılaşmasından bugüne kadar yapılan bazı yanlışlıklardan kaynaklanıyor. Ancak afette ne kadar altyapınız olursa olsun bu olayları her zaman görürüz. Tabii ki eksiklerimiz var ama bunları 'Bodrum batıyor, Bodrum bitti' gibi yansıtmak da doğru değil. Bugün sadece Bodrum Belediyesini suçlu ilan ederek bir şey elde edemeyiz. Vatandaşımız suçlama yapabilir çünkü canı yanmıştır. Ama vatandaşlarımızın bu feryatlarını alıp sanki Bodrum bir kaosa dönmüş gibi yansıtmak da bizlere yakışmıyor."
Bugün dört derede taşkın yaşadığına işaret eden Kocadon, Bodrum'un dağlarının şehir merkezine dik indiğine dikkati çekti.
"Burada her yer şelale oldu. Dere yatakları zaten kaldırmadı, yollar taştı. Bodrum'un ilk yıllarından beri dere kenarlarında yerleşimler var. Burada suçlu aramaya gerek yok." diyen Kocadon, ne kadar altyapı yapılırsa yapılsın doğanın gücünü yenmenin mümkün olmadığını savundu.
Kocadon, "Bizler doğanın gücünü sadece minimum seviyeye düşürmeye çalışırız. Her tarafımız ya doğal sit ya arkeolojik sit. Bu nedenle bu yerlerde iş yapmak da çok zor. Biz bir de zamanla yarışıyoruz. Turizm sezonu başlamadan tüm altyapıyı bitirmek zorundayız. Yaşanan bu olaydan sonra devletimiz ve kurumlarımızla bir araya gelerek bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Sadece bir aileyi pansiyona yerleştirdiklerini, başka hiçbir müracaat olmadığını anlatan Kocadon, belediye olarak vatandaşların ve esnafın yanında olduklarını, zarar görenlerin ev ve iş yerlerine giderek ana ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.