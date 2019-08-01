Bodrum'a yıldız yağacak

Doğuş Grubu’nun ‘Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek’ sosyal sorumluluk çatısı altında yer alan Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında...

Sanat Danışmanlığını Tuğçe Tez’in üstlendiği Bodrum Müzik Festivali dört gün boyunca, Fazıl Say, Pablo Ferrández, Ksenija Sidorova, Karsu, Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez, Faruk Kalaycı, Francesco Tristano, Korhan Futacı, Jess Gillam, Zeynep Özsuca ve Mert Fırat gibi sanatçıları ağırlarken, aynı zamanda Bilkent Senfoni Orkestrası, Olten Filarmoni Orkestrası ve Finlandiya’nın olağanüstü tango yorumlarıyla ünlü armonika grubu Sväng gibi topluluklara da ev sahipliği yapacak.

Bilkent Senfoni Orkestrası

Festival, 22 Ağustos Perşembe günü 20.30’da, D-Marin Turgutreis’te; Nil Venditti yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın Fazıl Say’a Beethoven’ın 3. Piyano Konçertosu’nda eşlik edeceği konserle açılacak. Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında hem piyanist hem de besteci yönüyle bir dünya yıldızı haline gelen ve Bodrum Müzik Festivali’nin gelişiminde büyük payı olan Say bu yıl festivalin Onur Ödülü’nün de sahibi olacak.

Fazıl Say festivalde 'Onur Ödülü' alacak.

2009’da “UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi” ilan edilen BSO’yu açılış akşamında Nil Venditti yönetecek.

23 Ağustos Cuma günü Bilkent Senfoni Orkestrası’nı bu kez başarılı şef İbrahim Yazıcı yönetiminde İspanyol çellist Pablo Ferrández’e repertuvarın en önemli yapıtlarından biri olan Dvořák’ın Çello Konçertosu’nda eşlik edecek. Fazıl Say’ın yoğun bir çalışmanın ardından dinleyicileriyle buluşturduğu 4. Senfonisi “Umut”, bu konserle ilk defa Türkiye’de seslendirilecek.

Pablo Ferrández

Virtüözitesi ve enstrümanına getirdiği derinlikle, “akordeonun prensesi” unvanını taşıyan Letonyalı Ksenija Sidorova, müziğe getirdiği yeni yorumuyla klasik dünyasında adından çokça söz ettiriyor. Sanatçı, Olten Filarmoni ve Finlandiyalı topluluk Sväng Armonika Dörtlüsü ile 24 Ağustos Cumartesi günü 21.00’de D-Marin Turgutreis’te müzik severlerle buluşacak. Sanatçı, içlerinde Piazzolla’nın Libertango ve Oblivion gibi yapıtlarının da bulunduğu dünya tangolarından oluşan muhteşem bir konsere imza atacak.

Ksenija Sidorova

25 Ağustos, Pazar 21.00’de festivalin son akşam konserinde ise, caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu, İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya gelecek.

Bodrum Müzik Festivali, Sabah Konserleri’nde ise Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırlayacak. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her sabah saat 7.00’de, Şevket Sabancı Parkı’nda gerçekleşecek olan Sabah Konserleri’nde başarılı genç müzisyenlerle keyifli bir dinleti müzikseverleri bekliyor.

Nil Venditti

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında Günbatımı Konserleri’yle Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Quartet Parantez ve Faruk Kalaycı’yı müzikseverlerle buluşturacak.

23-25 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da müzikseverleri bekleyen sanatçılar; sıcak ve verimli işbirliklerinden doğan programlarıyla Bodrum güneşinin batışını müzikle selamlayacaklar. Festivalin amaçlarından biri de Günbatımı konser serisinde, yurtdışında adını duyurmaya başlamış olan yerli müzisyenlerimizle, yabancı sanatçıları aynı sahnede bir araya getirmek. Bodrum Müzik Festivali seyircilerinin ilk defa gerçekleşen bu iş birliklerine tanıklık edeceği konserlerin ilkinde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Vassilis Varvaresos yer alıyor.

Vassilis Varvaresos

Bir gün öncesinde Akşam Konserleri’nde Pablo Ferrández’i dinleyen müzikseverler, ertesi gün, sanatçının kız kardeşi, viyolacı Sara Ferrández ile aynı sahnede yarattığı uyumun olağanüstü gücüne tanık olacaklar. Günbatımı Konserleri’nde Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez ve eğitimine Moskova Çaykovski Konservatuvarı’nda devam eden, umut vadeden başarılı piyanistimiz Faruk Kalaycı ilk kez bir araya gelecek. Serinin son konseri ise 20.30’da Zai Bodrum’da gerçekleşecek; bu konserde akordeon sanatçısı Sidorova, oyuncu Mert Fırat’la aynı sahnede, Rus edebiyatının olağanüstü atmosferini Bodrum’a taşıyacak…

Francesco Tristano

Geçtiğimiz yıl, ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gece Konserleri bu yılda devam ediyor. Bu serinin 23 Ağustos saat 23.00’te The Marmara Bodrum’da gerçekleşecek ilk konserinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer alıyor.

Gece Konserleri’nin ikincisi ise 24 Ağustos’ta: Mert Fırat’ın Sabahattin Ali öykülerini seslendirdiği geceye, müzik kâşifi Korhan Futacı saksafonuyla ayrı bir renk katacak. 25 Ağustos tarihli Gece Konserleri’nin sonuncusu ise, geçen yıl BBC Proms’un kapanış konserinde nefes kesen performansıyla büyük beğeni toplayan saksafonun parlayan yıldızı Jess Gillam ve başarılı piyanistimiz Zeynep Özsuca’yı buluşturuyor.

Jess Gillam



İlk gerçekleştirildiği günden bu yana yoğun ilgi çeken Saffet Emre Tonguç ile Bir Bodrum Hikâyesi etkinlikleri bu yıl da devam ediyor. 23 Ağustos Cuma ve 24 Ağustos Cumartesi saat 18.00’de UNESCO’nun Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri kabul edilen Bodrum Mozole Anıt Müzesi kazı alanında gerçekleşecek olan Bir Bodrum Hikâyesi, ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla festival izleyecisiyle olacak.

1964 yılından bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Leica Galeri İstanbul’dan sonra 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum’da sanatseverlerle buluşacak.

Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafiz Karadere

Bodrum Müzik Festivali'nden elde edilen gelirler bu yıl da maddi imkanı yetersiz otizmli çocukların eğitimi için kullanılmaya devam ediyor. 2010 yılından bu yana, müzikseverlerin desteğiyle elde edilen 2 milyon TL'yi aşkın bağış otizmli çocukların eğitim masraflarını karşıladı.