        Bodrum'da çevre kirliliğine 125 bin lira ceza | Son dakika haberleri

        Bodrum'da çevreyi kirletenlere 125 bin lira ceza kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirlettiği tespit edilen kişilere 125 bin lira idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 18:37 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:37
        Bodrum'da çevre kirliliğine 125 bin lira ceza
        Muğla'nın Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin denetim ve uygulamaları dışında çevre kirliliğini önlemek amacıyla sivil devriyeler ile denetimlerine aralıksız devam ediyor.

        Bu kapsamda ekipler Çırkan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde Şehit Sezgin Keçeci Sokak'ta bir kişiyi çöp konteynerlerini molozla doldururken yakaladı. Söz konusu kişiye, Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

        Gürece Mahallesi Göktepe Caddesi’nde doğal alana moloz döken araç belediye ekiplerince tespit edildi. Aracın sürücüsüne ise Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca 75 bin lira idari para cezası kesildi.

        Belediye Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Bodrum genelindeki denetim ve uygulamaların artarak süreceğini belirtirken, vatandaşlara da çevre kirliliğine neden olan kişi ve durumları belediyeye bildirmeleri çağrısında bulundu.

