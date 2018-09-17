Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Bodrum’un Ortakent sahilinden denize açılan ve içerisinde 19 kaçak göçmenin olduğu iddia edilen tekne, bir süre seyrettikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü battı. AA'nın haberine göre kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 8'i çocuk 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir göçmenin ise arandığı belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "17 Eylül 2018 tarihinde saat 00.57'de, Muğla ili Bodrum ilçesi Bağlar Koyu'nda denizde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı alınmıştır. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu bölgeye ulaştığında denizden insan seslerinin geldiği tespit edilmiştir. Yapılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 16 düzensiz göçmen (15 Irak, 1 Suriye uyruklu ve 2'si erkek, 6'sı kadın, 8'i çocuk) deniz yüzeyinden sağ olarak kurtarılmış ve 2 kadın göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. 19 kişi oldukları belirlenen düzensiz göçmenlerden 1 kadın düzensiz göçmenin arama çalışmalarına devam edilmektedir."

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