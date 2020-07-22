İHA

Bodrum ilçesi Müsgebi Mahallesi'nde bir otelin çevresinde bulunan elektrik hattının rüzgar nedeniyle temasından kaynaklanan kıvılcımların otluk alanı tutuşturması ile başlayan yangın bir anda otel çevresindeki palmiye ağaçlarını ve barakaları sardı.

Yangına ilk olarak otel personelleri ile yerli turistler bahçe hortumları ve kovalarla müdahale etti. Olay yerine ulaşan Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler yangının daha fazla büyümemesi için mücadele etti.

İHA'nın haberine göre; yangına müdahale eden yerli turist ve çoğunluğu otel personeli 15 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere sevke edildi.

Eski belediye başkanı Mehmet Kocadon’a ait otel çevresinde çıkan yangın sonrasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ile bazı meclis üyeleri olay yerine gelerek işletme çalışanlarına ve vatandaşlara destek oldu.