Bodrum'da bu yıl 17'ncisi düzenlenen Bodrum Uluslararası Bale Festivali başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilen festivalin ilk etkinliğinde Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesi'nde 'Frida' adlı eser sahnelendi.
Devlet Opera Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun otobüs kazasında ağır yaralanması sonucu geçirdiği travma ve resim yaparak hayata tutunmasını konu alan gösteri yoğun ilgi gördü. Bodrum Uluslararası Bale Festivali, 6 - 7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek Gürcistan Sukhishvili Ulusal Balesi'nin gösterisiyle sürecek.
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