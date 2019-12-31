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Haberlerİş-YaşamBoeing 737 MAX sebebiyle oluşan zararın bir kısmını karşılayacak

Boeing THY'nin 737 MAX sebebiyle oluşan zararının bir kısmını karşılayacak

THY, yere indirilen veya teslimatı gerçekleştirilemeyen 737 MAX uçakları sebebiyle oluşan zararın bir kısmını Boeing şirketinden tanzim edecek

737 MAX
Reuters

Türk Hava Yolları yere indirilen ve teslimatları yapılamayan Boeing 737 MAX uçaklarıyla ilgili maruz kaldığı kayıplarının belli bir kısmının tazmin edilmesi konusunda Boeing ile anlaştı. THY açıklamayı KAP'a yaparken, tazmin edilecek tutara ilişkin bir bilgi verilmedi.



ABD'li uçak üreticisi Boeing'e ait 737 MAX model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından 737 MAX uçakları tüm dünyada yere indirilmiş; ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA) da uçakların 2020 yılından önce uçuşlara başlamasına onay vermemişti.

 

THY filosunda bulunan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçağı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarında değerlendiremeyeceğini, bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarda iptaller yaşanacağını duyurmuştu.

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