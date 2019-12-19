DHA

Boeing şirketi, Endonezya ve Etiyopya'da iki uçağın 5 ay arayla düşmesinin ardından 737 MAX serisi uçakları yere indirmiş, yaşanan kazalardan dolayı şirket büyük güven kaybı yaşamıştı. Türk Hava Yolları ise küresel ölçekte yaşanan bu sorundan en çok olumsuz etkilenen şirketler arasında yer alıyor.

Hâlihazırda 75 adet Boeing 737 MAX tipi uçak siparişi bulunan şirket, 2019 yılı itibarıyla teslim almış olması gereken 24 uçağı yaşanan sorun nedeniyle operasyonlarında değerlendiremiyor. Her gün 1200'ün üzerinde uçuş gerçekleştiren, 2019 yılında uçuş ağına 14 nokta ekleyen Türk Hava Yolları operasyon stratejisini bu uçaklarda yaşanan sorun nedeniyle yeniden planlamak zorunda kaldı.

İÇ HAT UÇUŞLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ, BİLET FİYATLARI

Küresel taşıyıcının Boeing 737 MAX tipi uçaklarının yere indirilmesi ve 24 uçağın operasyonlarda kullanılamaması yurt içi uçuş sayılarını ve bilet ücretlerini de olumsuz etkiledi. Türk Hava Yolları'nın KAP'a yaptığı açıklamaya göre yılın ilk 11 ayında geçen seneye göre arz edilen koltuk sayısında yüzde 6,7 azalma yaşandı. Uçak yetersizliğinden dolayı yaşanan bu azalmaya karşın havayolu seyahatine olan talebin artması bilet fiyatlarını geçtiğimiz yıla göre yukarıya çekti.

BOEİNG ÜRETİMİ DURDURMA KARARI ALDI

Geçtiğimiz hafta Boeing'den yapılan açıklamada, ABD dâhil birçok ülkede uçuş yasağı bulunan uçakların, havacılık otoritelerinden yeniden onay alana kadar, Ocak 2020'den itibaren üretime ara verileceği belirtilmişti. ABD Federal Havacılık Kurumu (FAA) ise açıklamasında, "737 Max'ların yeniden havalanmasına ne zaman izin verileceği konusunda gerçekçi olmayan beklentiler oluşturulmamasıö konusunda uyarmıştı.