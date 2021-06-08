Boğaç Aksoy kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Çılgın Dersane 3 filmi ve Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu. Aksoy, Hastalığı araştırmadım bile... Daha önümde başaracak çok hedeflerim, hayallerim var. O yüzden umurumda bile değil! Sadece kendime dikkat ediyorum" dedi

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 İzmit doğumludur. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesi'nden mezun olan ünlü manken ve oyuncu liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamlamıştır. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi almıştır. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahiptir. Her zaman eğitimine önem veren ünlü manken ve oyuncu Boğaç Aksoy, oyunculuğunu geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.