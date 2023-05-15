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Haberler Sağlık
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Boğulma tehlikesi geçiren kişi, kalp masajıyla hayata tutundu

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren bir erkek vatandaş, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi

Boğulma tehlikesi geçiren kişi, kalp masajıyla hayata tutundu
İHA

Olay saat 12.00 sıralarında Akdeniz Bulvarı Konyaaltı plajlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; yüzmek için denize gelen Aşkan Güneş, güneşlendiği sırada bir kişinin deniz üzerinde hareketsiz olduğunu gördü.

Şahsa seslenen ve cevap alamayan Güneş, denize girerek şahsı kontrol etti, daha sonra ise bir kişinin de yardımı ile dışarı çıkardı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan adam, hastaneye kaldırıldı. 55 yaşlarında olduğu öğrenilen adamın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

3 DAKİKA KALP MASAJI YAPILDI

Şahsı deniz üzerinde hareketsiz görerek karaya çıkaran Güneş, “Ben güneşleniyordum, şahsın denizde hareket etmediğini gördüm. Bağırdım cevap vermedi. Yanına gittim, sonra dışarı çıkardık, nabzı yoktu. Sağlık ekipleri gelerek 3 dakika kalp masajı yaptı. Sonra da hastaneye götürüldü” dedi.

Polis ekipleri ise şahsın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsa ait herhangi bir eşyaya ulaşılamadı.

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