Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) tarihinde bir ilk olarak Faruk Bildirici’nin üyeliğini, “tarafsızlığını yitirdiği” iddiasıyla AK Parti ve MHP kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla yapılan oylama sonucunda sonlandırılmıştı. Bildirici, üyeliğinin düşürülmesi kararı hakkında yürütmenin durdurulması ve sonrasında iptal edilmesi için mahkemeye başvurdu.

Bildirici’nin talebini Ankara 9. İdare Mahkemesi, değerlendirdi. Mahkeme, Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesi kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Bildirici bu karara itiraz etti. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi Bildirici’nin itirazını reddetti. Böylece yürütmenin durdurulması talebinin reddine dair karar kesinleşmiş oldu. Bu karar sonrası boş RTÜK üyeliği için önümüzdeki günlerde TBMM’de seçim yapılması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

RTÜK’ün 31 Ekim’de yaptığı toplantıda, CHP kontenjanından RTÜK üyesi seçilen Faruk Bildirici’nin üyeliğinin düşürülmesine karar verildi. Karar, 2’ye karşı 6 oyla alındı.

Üyelik düşürme kararına gerekçe olarak, Bildirici’nin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’le basın toplantısı yapması nedeniyle “tarafsızlığını yitirmiş olması” gösterildi.

Toplantıda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in aynı zamanda TÜRKSAT yönetim kurulunda yer almasının hukuka aykırı olduğunu söylediği hatırlatan Bildirici ise “Şahin, hukuk mücadeleme dayanamadı ve benden kurtulmak için maalesef kuruldaki sayısal çoğunluğa dayanarak üyeliğimi düşürme yolunu seçti. Kendi hukuksuzluğunun üzerini örtmek için yine hukuk dışı bir yöntem uyguladı” demişti.

Şahin ise iki kurumda görev yapmasının kanuna aykırı olmadığı belirtmiş, fakat “kurumların daha fazla yıpratılmaması” amacıyla TÜRKSAT’taki görevinden ayrıldığını açıklamıştı.