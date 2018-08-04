Bolivar - Sports Boys Warnes karşılaşma önü

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Bolivar, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Sports Boys Warnes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:00. Bolivar 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Sports Boys Warnes 7 puanda ve 4. sırada. Bolivar son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Sports Boys Warnes son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 573 kodlu maçı oynayanlar; Bolivar galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sports Boys Warnes galibiyet oranı 0.00.

Bolivar son hafta oynanan Sports Boys Warnes maçında 1-3 kazandı.

Sports Boys Warnes ise Bolivar karşılaşmasında 1-3 yenildi.

Bolivar, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Sports Boys Warnes, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Sports Boys Warnes, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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