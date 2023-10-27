Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı! - Gündem haberleri

        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!

        Şarkıcı Emirkan Yıldız, araç parkı yüzünden tanımadığı bir kişi tarafından dövüldü. Avukatı tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, müvekkilinin darp edildiğini belirterek vücudunda kırık olduğu ve zor bir ameliyat geçirdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganların kimlikleri belirlendi. Şarkıcı Emirkan Yıldız'ın ifadesi ortaya çıktı

        Mustafa Şekeroğlu
        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 27.10.2023 - 13:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 3 gün önce saat 16.00 sıralarında Bakırköy Şenlikköy Mahallesi’nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Emirkan Yıldız’ın sosyal medya hesabında, şarkıcının dövüldüğüne dair bir açıklama geçildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "DARP EDİLDİ VÜCUDUNDA KIRIK OLDU"

        Emirkan'ın avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Müvekkilim Emirkan Yıldız ve kıymetli eşi Serap Yıldız, okul çıkışı çocuklarını alırken önce sözlü tacize maruz kalmış ardından ise tacizde bulunan hanımefendinin koruması tarafından darp edilerek yaralanmıştır. Darp edilmesi neticesinde vücudunda kırık oluşan müvekkilim oldukça zor bir ameliyat geçirmiştir. Şu an sağlık durumu iyidir. Bu korkunç ve üzücü olaya sebep olanlar ve ilgililer hakkında tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

        REKLAM

        İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

        Saldırının ardından ameliyat olan Emirkan Yıldız’ın şikayeti üzerine polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yıldız verdiği ifadesinde olay günü Pars Sokak'taki koleje eşiyle birlikte çocuğunu almak için gittiğini belirterek, “Aracı park ettim. Sonra eşim hemen gel dedi telefonla arayınca. Gittim. Siyah bir aracın benim aracımın arkasında durduğunu gördüm. Benim aracımın başında bir kadın ile bir erkek bulunuyordu. Beni beklediklerini görünce ‘Kusura bakmayın’ dedim. Sonradan isminin Fatih olduğunu duyduğum kişi bana, ‘Çek şu aracını kemiklerini kırarım’ dedi. Bir şey demeden aracımı çektim” dedi.

        FECİ BİÇİMDE DARP EDİLDİ

        Aracını çektikten sonra kendisine sert çıkan kişinin yanına gittiğini ifadesinde belirten Yıldız, ifadesinde şöyle devam etti: "Şahsın yanına giderek bu nasıl üslup demem üzerine ismini Fatih olarak duyduğum bu kişi, hiçbir şey demeden yüzümün sağ tarafıma yumruk attı. Yere düştüm.”

        REKLAM

        OMUZUNDAN AMELİYAT OLDU

        Çevredekilerin yardımıyla hastaneye götürüldüğünü söyleyen şarkıcı Yıldız, omuzundaki kırık nedeniyle ameliyat olduğunu belirtti.

        KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Yıldız’ın şikayetinin ardından polis çalışma yaptı. Yapılan çalışmada Yıldız’ın şikayetçi olduğu kadının Yeşim Y. kendisine darp eden kişinin ise Fatih Ö. olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emirkan Yıldız
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"