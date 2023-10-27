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        Haberler Gündem 100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü kutlamaları için yaptıkları hazırlıkları paylaşarak tüm vatandaşları 29 Ekim'de, İstanbul Boğazı'na davet etti. Yapılan paylaşımda TCG Anadolu ile birlikte 100 savaş gemisinin törenle boğazdan geçeceği, 20 savaş uçağının Boğaz üzerinde uçacağı ve 101 pare top atışı yapılacağı belirtildi. 100 gemi ile savaş uçaklarının geçit töreni saat: 17.00'de, Türk Yıldızlarının gösteri uçuşu saat: 16.20, SOLOTÜRK'ün Ankara gösterisi saat 13.00, İstanbul Boğazı'ndaki uçuşu ise 16.40 olarak planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:34
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        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaptı. Paylaşıma göre, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları için TCG Anadolu’nun da yer aldığı 100 gemi, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı’ndan törenle geçecek.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        20 SAVAŞ UÇAĞI BOĞAZ'DA UÇACAK

        Bunun yanı sıra 101 pare top atışı yapılacak ve 20 tane savaş uçağı Boğaz üzerinde uçacak.

        SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARINDAN GÖSTERİ

        SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları da gösteri uçuşu yapacak. Ayrıca MSB paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TCG ANADOLU’nun da aralarında olacağı 100 savaş gemisiyle geçit töreni yapacağız. Tüm halkımızı İstanbul Boğazı’na davet ediyoruz.”

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        100 gemi ile savaş uçaklarının geçit töreni saat: 17.00'de, Türk Yıldızlarının gösteri uçuşu saat: 16.20, SOLOTÜRK'ün Ankara gösterisi saat 13.00, İstanbul Boğazı'ndaki uçuşu ise 16.40 olarak planlanıyor.

        İSTANBUL VALİLİĞİ KUTLAMA PROGRAMI

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenecek olan kutlama programı ise şöyle:

        28 EKİM CUMARTESİ

        Saat: 13.30'da Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunma töreni

        Saat: 14.30'da, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda bando konseri

        Saat: 20.00'da, Rixos Tersane İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kabul töreni

        29 EKİM PAZAR

        Saat: 09.30'da, İstanbul Valiliği'nde tebriklerin kabulü

        Saat: 10.30'da, Vatan Caddesi'nde kutlama programı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #29 Ekim Boğaz kutlama
        Haberi Hazırlayan: Alper Uruş
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