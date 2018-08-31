Bolivar - Wilstermann maçı heyecanı

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Bolivar, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Wilstermann takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 23:00. Maç öncesi Bolivar 13 puanla 4. sırada, Wilstermann 12 puanla 7. sırada bulunuyor. Bolivar son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Wilstermann, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 545 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bolivar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Wilstermann sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Bolivar son haftadaki Club Destroyers müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Wilstermann ise Guabira karşılaşmasında 1-3 kazandı.

Bolivar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Bolivar, kendi sahasında 9 gol attı, 3 gol yedi.

Wilstermann, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Wilstermann 2 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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