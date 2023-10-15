Bursa'da yeni yaşını kutlayan Eda Nur Baykay (19) ile arkadaşları Sıla Çelik (17) ve Sinan Karakuş'un (22) hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Doğum gününü kent merkezinde kutlayan Eda Nur Baykay, arkadaşları Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un da bulunduğu, Adem Duran (21) idaresindeki otomobil ile İnegöl ilçesine gitmek üzere yola çıktı. Ankara Bulvarı Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkarak 50 metre savruldu.