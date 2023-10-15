Avcılar'da marketin önünde bekleyen 3 kişinin yanına bel çantalı şüpheli yaklaştı. O anda gençlerden birinin cep telefonuna kredi kartından 5 bin lira çekildiğine yönelik mesaj geldi.

Bel çantalı şüpheli uzaklaşırken, paranın çekildiği dakika belirlenerek marketin güvenlik kamera kayıtlarına bakıldı.

Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Bu dolandırıcılıkta sistem telefon veya pos cihazlarına entegre ediliyor. Manyetik alan sayesinde yakına yaklaşılan kişinin cebinde taşıdığı kredi kartından haberi olmadan para çekiliyor" dedi.

KARTINIZDAN PARA ÇEKMEK İÇİN SİZE 4 SANTİMETRE YAKLAŞMASI YETİYOR!

Altun, "Metrobüs, metro, tramvay veya toplu taşıma araçlarında bu yolla hırsızlık yapılabilmesi için kişinin size 4 santimetre kadar yaklaşması gerekir. Bundan korunabilmek için kredi kartlarınızı alüminyum folyo ile sarın veya kimlik, market kartlarını üst üste bırakın" dedi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki markete ilk olarak geçtiğimiz çarşamba günü gelen ve Ürdünlü olduğunu belirten bir kişi, iş yeri sahiplerinden Özgür Duman ve arkadaşları ile bir süre sohbet ettikten sonra pasaportunun yanında olmadığını belirterek uzaklaştı.