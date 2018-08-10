Bolton Wanderers - Bristol City sahaya çıkıyor

Bolton Wanderers ve Bristol City, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı Bolton Wanderers 6. sırada bulunuyor, Bristol City 1 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bristol City, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 323 kodlu maçı oynayanlar; Bolton Wanderers galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Bristol City galibiyet oranı 2.10. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Bolton Wanderers son haftadaki Nottingham Forest müsabasında 3-2 kazandı.
Bristol City ise Sheffield United maçında 2-3 yenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER