Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, cenaze merasiminden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'daki bir cenazeye katılanları taşıyan Sancaktepe Belediyesi'ne ait Muhsin B. idaresindeki 34 SU 0803 plakalı midibüs, otoyolun Bolu kesimi doğu gişelerine yaklaşık iki kilometre kala, yol kenarında bulunan kamyon lastiğine çarpması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Muhsin B. ile yolculardan Ahmet A, Ekrem Ç, Sedat B, Tuncay B, Şaban G, Yaşar Ç, Adem Ç, Cevdet Ç, İbrahim D, Halit K. ve Recep G. olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı, 4 kişiye ise ayakta müdahale edildi.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Trafik akışının tek şeritten sağlandığı otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım, midibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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