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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
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Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme trafik kazası: Bazı sıfır otomobiller hasar gördü

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazada 3 TIR ve 1 kamyonet çarpıştı. 1 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun araç trafiği oluştu. Kazaya karışan bir TIR'daki sıfır kilometre otomobillerden bazıları ise hasar gördü

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza
Zincirleme kazada bazı sıfır otomobiller hasar gördü
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DHA

Bolu Dağı Tüneli'nde, 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 01.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 3 TIR ve 1 kamyonetin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

1 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 75 AK 408 plakalı kamyonetin sürücüsü C.Y., araçta sıkışırken, diğer araçlarda bulunanlar kazada yara almadı. Olay yerine 112 Acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan sürücü C.Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre; yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

SIFIR KİLOMETRE ARAÇLARDAN BAZILARI HASAR GÖRDÜ

Kazaya karışan TIR'lardan birinde yüklü olan sıfır kilometre otomobillerden bazıları da kazada hasar gördü.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Kaza nedeniyle, 3 şeritli yolun 2 şeridi trafiğe kapatılırken, TEM'in Bolu Dağı Tüneli geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çağrılan çekiciler tarafından araçların kaldırılmasıyla birlikte, yol yeniden 3 şeritli olarak trafiğe açıldı.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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