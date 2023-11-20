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        Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü

        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durması ile 2 güzergahta ulaşım, normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 10:58 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:00
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı durdu, ulaşım normale döndü
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        BOLUDağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde kar yağışının durması ile 2 güzergahta ulaşım, normale döndü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar, gece saatlerine kadar devam etti. Yağış ile Bolu Dağı'nda kar kalınlığı, 30 santimetreye ulaştı. Yağışın sabaha doğru kesilmesi ile trafiğin aksadığı D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu geçişinde ulaşım, normale döndü. Sürücüler, 2 güzergahta sorun yaşamadan araçları ile yola devam etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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