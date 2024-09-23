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        4 aracın karıştığı kazada 2 yaralı

        BOLU'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet minibüse, kaza nedeniyle duran otomobile ise kamyon çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 11:36 Güncelleme: 23.09.2024 - 11:40
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        4 aracın karıştığı kazada 2 yaralı
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        BOLU’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kamyonet minibüse, kaza nedeniyle duran otomobile ise kamyon çarptı. Kamyon ile otomobil su kanalına devrilirken, kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Bolu-Mudurnu yolunun Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Bolu’dan Mudurnu yönüne giden Canan Ateş yönetimindeki 14 EY 626 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Mehmet Hızar idaresindeki 14 AAR 888 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Bu sırada kazayı görerek duran Halil Aslantekin’in kullandığı 14 ABK 538 plakalı otomobile de Mudurnu yönüne giderken virajda kontrolden çıkan Recep Özmen idaresindeki 14 AR 511 plakalı kamyon çarptı. Kamyon ve otomobil su kanalına devrilirken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetteki bir kişi ile otomobil sürücüsü Halil Aslantekin’in eşi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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