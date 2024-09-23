Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kocaelispor oyuncularına tepki gösterip takım otobüsünün arkasından tabancayla koştu

        BOLU'da Anadolu Otoyolu üzerinde bir tesise giren 1'inci lig ekiplerinden Kocaelispor'un oyuncuları ile teknik heyeti taşıyan takım otobüsüne bir grup tepki gösterirken, bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 19:52 Güncelleme: 23.09.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor oyuncularına tepki gösterip takım otobüsünün arkasından tabancayla koştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU'da Anadolu Otoyolu üzerinde bir tesise giren 1'inci lig ekiplerinden Kocaelispor'un oyuncuları ile teknik heyeti taşıyan takım otobüsüne bir grup tepki gösterirken, bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koştu. Kocaelispor Kulübü tarafından takım otobüsüne yönelik saldırıya ilişkin Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

        Olay, geçen cumartesi günü Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Kocaelispor, 1'inci ligin 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı maç için cumartesi günü seyahat ederken Bolu Dağı'nda bulunan bir tesise uğradı. Takım otobüsü hareket ettiği sırada tesiste bulunan bir grubun sözlü tepkisine uğradı. Grupta bulunan bir kişi de elinde tabancayla otobüsün arkasından koşarken o anlar görüntülere yansıdı. Olayın ardından Kocaelispor Kulübü tarafından olayı gerçekleştirenler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

        Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "22 Eylül tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya kara yolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21 Eylül tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        İsrail, Beyrut'u vuruyor
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Narin soruşturmasında Adli Tıp'tan "ısırık" raporu!
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        Orta Doğu'da gözler Lübnan'da
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Polis katili böyle götürüldü
        Polis katili böyle götürüldü
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Fenerbahçe'de yerlilerin forma kabusu!
        Lübnan'da son durum ne?
        Lübnan'da son durum ne?
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den haftalık hava tahmini
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Eşitlik hedefine 6 yıl kaldı, sonuç yok
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        Engelli çobana sopalı işkence: Biri dövdü diğeri kayda aldı
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        İkinci elde yeni dönem başlıyor
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        Dolmabahçe'de parlıyorlar!
        İkinci veda
        İkinci veda
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Derbide Barış Alper'i izlediler!
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ablası, Türk mühendisle evlendi
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        'Deha'dan Arda Güler'e selam
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"

        Benzer Haberler

        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
        Bolu'da devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
        Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Kılıç, törenle uğurlandı
        Mülkiye başmüfettişliğine atanan Vali Kılıç, törenle uğurlandı
        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Bolu'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        4 aracın karıştığı kazada 2 yaralı
        4 aracın karıştığı kazada 2 yaralı
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Devrilen traktörün sürücüsü öldü; kaza kamerada