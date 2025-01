Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (3)

‘DEVLETDENETLEME KURULU DEVREYE SOKULMALI’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya kayak merkezinde yanan Grand Kartal Otel’in önünde bulunan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otelin önünde açıklamalarda bulunan Babacan, Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye sokulması gerektiğini belirterek, "Şu anda bir yargı süreci var. Yargının bağımsız bir yargılama sürece başlamış durumda. İlgili bakanlıkların teftiş süreçleri var. Kendi denetim süreçleri var. Bir yandan da Meclis’te araştırma komisyonunun kurulması ile ilgili bir süreç var. Biz de Yeni Yol grubu olarak, DEVA Partisi olarak bir araştırma komisyonunun çok hızlı şekilde kurulmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Meclis’te bu konunun şeffaf şekilde her yönüyle ele alınmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir önemli konu daha var ki Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanının bir an önce Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokması gerekir. Belli ki büyükşehirler için ayrı bir mevzuat, büyükşehir olmayan belediyeler için ayrı bir mevzuat var. Büyükşehir olanlarda boşluklar nerede, büyükşehir olmayan yerlerde boşluklar nerede bunların acilen tespit edilmesi gerekiyor. 78 canımızı kaybettik yüreğimiz yanıyor. Ama başka canlar kaybolmasın diye neler yapılması gerekiyor. Şu an acilen yapılması gereken bu. Sorumlular bulunmalı cezaları verilmeli. Ama başka şehirde canlar gitmesin diye ne yapmak gerekiyor acilen tüm sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu binanın mimarisinden inşaat ruhsatına kadar, oturma iznine kadar, işletme iznine kadar, işletme izninden sonra yangınla ilgili sık sık tedbirlerin olup olmadığı ile ilgili denetimlere kadar ve bu denetimlere uymayanların karşılaşacakları cezalara kadar hepsi yeniden gözden geçirilmek zorunda” diye konuştu.