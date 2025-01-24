Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (3)

        'DEVLETDENETLEME KURULU DEVREYE SOKULMALI'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya kayak merkezinde yanan Grand Kartal Otel'in önünde bulunan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:07 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (3)
        ABONE OL

        ‘DEVLETDENETLEME KURULU DEVREYE SOKULMALI’

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kartalkaya kayak merkezinde yanan Grand Kartal Otel’in önünde bulunan AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Otelin önünde açıklamalarda bulunan Babacan, Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye sokulması gerektiğini belirterek, "Şu anda bir yargı süreci var. Yargının bağımsız bir yargılama sürece başlamış durumda. İlgili bakanlıkların teftiş süreçleri var. Kendi denetim süreçleri var. Bir yandan da Meclis’te araştırma komisyonunun kurulması ile ilgili bir süreç var. Biz de Yeni Yol grubu olarak, DEVA Partisi olarak bir araştırma komisyonunun çok hızlı şekilde kurulmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Meclis’te bu konunun şeffaf şekilde her yönüyle ele alınmasının şart olduğunu düşünüyoruz. Ancak bir önemli konu daha var ki Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Devlet Denetleme Kurulu var. Sayın Cumhurbaşkanının bir an önce Devlet Denetleme Kurulu’nu devreye sokması gerekir. Belli ki büyükşehirler için ayrı bir mevzuat, büyükşehir olmayan belediyeler için ayrı bir mevzuat var. Büyükşehir olanlarda boşluklar nerede, büyükşehir olmayan yerlerde boşluklar nerede bunların acilen tespit edilmesi gerekiyor. 78 canımızı kaybettik yüreğimiz yanıyor. Ama başka canlar kaybolmasın diye neler yapılması gerekiyor. Şu an acilen yapılması gereken bu. Sorumlular bulunmalı cezaları verilmeli. Ama başka şehirde canlar gitmesin diye ne yapmak gerekiyor acilen tüm sistemin gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu binanın mimarisinden inşaat ruhsatına kadar, oturma iznine kadar, işletme iznine kadar, işletme izninden sonra yangınla ilgili sık sık tedbirlerin olup olmadığı ile ilgili denetimlere kadar ve bu denetimlere uymayanların karşılaşacakları cezalara kadar hepsi yeniden gözden geçirilmek zorunda” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Kartalkaya faciasında gözaltı 14'e çıktı!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        "Yıl sonuna kadar tüm konutlar teslim edilecek"
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!
        Yusuf Akçiçek, Lyon maçında parladı!

        Benzer Haberler

        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
        Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede
        Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (2)
        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (2)
        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi
        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi
        Yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi
        Yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi
        Kartalkaya'daki otel yangınında itfaiye ön raporu hazırlandı: 50'den fazla...
        Kartalkaya'daki otel yangınında itfaiye ön raporu hazırlandı: 50'den fazla...