Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (2)

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

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