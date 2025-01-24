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        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (2)

        8ŞÜPHELİ ADLİYEDEBolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras'ın da bulunduğu 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 24.01.2025 - 16:30
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        Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi (2)
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        8ŞÜPHELİ ADLİYEDE

        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras’ın da bulunduğu 8 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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