Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.

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