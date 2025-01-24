Kartalkaya'da yanan otelin çevresinde güvenlik çemberi

BOLU'da kayak merkezi Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in çevresinde güvenlik çemberi oluşturulurken, askerler otele sivil vatandaşların yaklaşmasına izin vermiyor. Kayak merkezinde yangın öncesi neredeyse tamamen dolu olan diğer otellerin doluluk oranı yüzde 40’a kadar düştü.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden 1’i olan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21’de, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 78 kişi hayatını kaybederken, alevler 11 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Y., otelin mutfak çalışanları Yusuf K., Fidan K., Mehmet G. ile elektrikçi Hüseyin Ö. ve otelin mimari Ali B. (72) gözaltına alındı. 12 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Yanan otelde AFAD ve itfaiye ekipleri çalışmalarını tamamladı. Soruşturmayı yürüten savcılar ve bilirkişi heyeti dün otele gelerek incelemelerde bulundu. İlk günden bu yana yanan otelin önünde bulunan itfaiye ve AFAD ekiplerinin de büyük kısmı bölgeden ayrıldı. Az sayıda ekip, kayak merkezinde bekleyişini sürdürürken, otelin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Otelin etrafı güvenlik çemberine alınırken, askerler otele kimsenin yaklaşmasına izin vermiyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE 40'A GERİLEDİ

Bu arada Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gelmeyi planlayan tatilcilerin birçoğu rezervasyonlarını iptal etti. Sömestir tatillerinde yüzde 100’e yakın doluluk oranına ulaşan otellerde yangın nedeniyle doluluk oranları yüzde 40'a kadar düştü.