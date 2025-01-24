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        Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

        BOLU'nun Gerede ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Saime Ayer (72), evinin 2 kilometre uzağında ormanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 24.01.2025 - 17:10
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        Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
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        BOLU’nun Gerede ilçesinde, evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Saime Ayer (72), evinin 2 kilometre uzağında ormanda ölü bulundu.

        Gerede ilçesi Akçaşar köyünde oturan Saimer Ayer, 22 Ocak günü saat 18.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ayer’in ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 14 personel, 5 araç ve1 dron ile Ayer için arama çalışmalarına başladı. Bugün, köye 2 kilometre mesafedeki ormanda, Saime Ayer’in cansız bedeni bulundu. Ayer’in cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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