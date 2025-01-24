Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu

Gerede ilçesi Akçaşar köyünde oturan Saimer Ayer, 22 Ocak günü saat 18.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ayer’in ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 14 personel, 5 araç ve1 dron ile Ayer için arama çalışmalarına başladı. Bugün, köye 2 kilometre mesafedeki ormanda, Saime Ayer’in cansız bedeni bulundu. Ayer’in cenazesi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Gerede Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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