Bolu İHH karda arama kurtarma tatbikatı yaptı

Senaryo kapsamında muhabere, sevk ve idare, ekip uyumu, GPS kullanımı, ilk yardım ve sedye taşıma tekniklerini içeren pratikler çalışıldı.

Doğada arama kurtarma tecrübelerini geliştirmek için yapılan senaryo çalışması gereği, karlık ve ormanlık alanda kayıp şahıs alan taraması yapılarak bulundu. Yaralı haldeki şahıs ekiplerce kurtarılarak sedye ile güvenli alana taşındı.

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