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        Bolu İHH karda arama kurtarma tatbikatı yaptı

        Bolu İHH Arama Kurtarma ekipleri, karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 06.02.2024 - 10:19
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        Bolu İHH karda arama kurtarma tatbikatı yaptı
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        Bolu İHH Arama Kurtarma ekipleri, karda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Doğada arama kurtarma tecrübelerini geliştirmek için yapılan senaryo çalışması gereği, karlık ve ormanlık alanda kayıp şahıs alan taraması yapılarak bulundu. Yaralı haldeki şahıs ekiplerce kurtarılarak sedye ile güvenli alana taşındı.

        Senaryo kapsamında muhabere, sevk ve idare, ekip uyumu, GPS kullanımı, ilk yardım ve sedye taşıma tekniklerini içeren pratikler çalışıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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