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        GÜNCELLEME - Bolu'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bolu'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:37 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:37
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        GÜNCELLEME - Bolu'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Bolu'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden N.Ö. idaresindeki 14 ER 234 plakalı kamyon, Bolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen E.G. yönetimindeki 14 AS 874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki N.G. ve Nurhan Kök yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nurhan Kök, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı.

        Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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