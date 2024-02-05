GÜNCELLEME - Bolu'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nurhan Kök, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden N.Ö. idaresindeki 14 ER 234 plakalı kamyon, Bolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen E.G. yönetimindeki 14 AS 874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki N.G. ve Nurhan Kök yaralandı.

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