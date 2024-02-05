Bolu'da kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı
Bolu'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
Bolu'da kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden N.Ö. idaresindeki 14 ER 234 plakalı kamyon, Bolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen E.G. yönetimindeki 14 AS 874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü ile araçtaki N.G. ve N.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kamyon şoförünü gözaltına aldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
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