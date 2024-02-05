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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan ASKF'ye ziyaret

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:52
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak'tan ASKF'ye ziyaret
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (ASKF) ziyaret etti.

        Durak, seçim çalışmaları kapsamında, Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksinde oynanan amatör spor müsabakaları öncesi futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.

        Bolu Yıldızspor ile Özel İdare Köroğluspor maçı öncesi futbolcu ve yöneticilerle görüşen Durak, iki takıma da başarılar diledi.

        Amatör spor kulüplerine verdiği desteğin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğini anlatan Durak, her zaman spor kulüplerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Daha sonra Amatör Evi'nde Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin ve yöneticileri ile toplantı yapan Durak, amatör spor dallarının geliştirilmesi için yapılabilecekler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

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