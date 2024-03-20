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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:55
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        Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini azalttı
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Bölgede sabah saatlerinden itibaren sağanak ve sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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