Bolu'da trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet sürücüleri denetlendi

Öte yandan, caddede uygulama yapıldığını fark eden bazı motosiklet sürücülerinin ara sokaklara girip uzaklaştığı gözlendi.

Sürücülere caddenin sadece yaya trafiğine açık olduğunu anlatan ekipler, motosikletlileri en yakın sokağa yönlendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sadece yayaların kullanması gereken İzzet Baysal Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

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