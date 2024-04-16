Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet sürücüleri denetlendi

        Bolu'da araç trafiğine kapalı caddeyi kullanarak yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da trafiğe kapalı caddeyi kullanan motosiklet sürücüleri denetlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da araç trafiğine kapalı caddeyi kullanarak yaya güvenliğini tehlikeye atan motosikletlilere yönelik denetim yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, sadece yayaların kullanması gereken İzzet Baysal Caddesi'nde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Farklı noktalarda oluşturulan kontrol noktalarında durdurulan motosikletlerin evrakları kontrol edildi.

        Sürücülere caddenin sadece yaya trafiğine açık olduğunu anlatan ekipler, motosikletlileri en yakın sokağa yönlendirdi.

        Öte yandan, caddede uygulama yapıldığını fark eden bazı motosiklet sürücülerinin ara sokaklara girip uzaklaştığı gözlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Gündemde sıcak konular
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Kocaeli Valiliği'nden açıklama... 'Sınırı aşan' 3 polis görevden uzaklaştırıldı!
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Golden Gate Gazze için trafiğe kapatıldı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Galatasaray kâr açıkladı
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Erken yaşta makyaj yapanlara uyarı!
        Johnny Depp kale alıyor
        Johnny Depp kale alıyor
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        "Programımızı daha da güçlendireceğiz"
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Nadir görülen 'Doğu Cılıbıtı' böyle görüntülendi
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Kirayı elden ödeyen kiracı hem evinden oldu hem borçlu çıktı
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Icardi, Alex'in rekoruna göz dikti!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Bayram ziyaretinde dehşet! Polis memuru eşini öldürdü!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Mevsimsel alerjisi olanların uzak durması gereken 10 durum!
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        Kan donduran ihbar... "Birini öldürdüm gelin!"
        İşte elektrikli metrobüs
        İşte elektrikli metrobüs
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Reisi'den sert açıklama, İsrail'de savaş kabinesi yeniden toplanıyor
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Dün boşanma dilekçesini geri çekti bugün öldürüldü
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Naci Görür'den erken uyarı sistemi tepkisi: Depremden daha fazla zarar verir
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Elektriklide Çin-Avrupa işbirliği
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması
        Aybaba'dan Sergen Yalçın açıklaması

        Benzer Haberler

        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
        Bolu'da asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 zanlı tutuklandı
        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da öğrencilerin kaldığı dairede çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı
        Bolu'da Turizm Haftası etkinliklerle kutlandı
        Tanju Özcan: Yabancı üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerine astronomi...
        Tanju Özcan: Yabancı üniversite öğrencilerinin otobüs biletlerine astronomi...
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü
        Bolu'da kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü