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        Bolu'da Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı

        Bolu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 17:57 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:57
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        Bolu'da Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı
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        Bolu'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Yedigöller mevkisi Ayıkaya Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

        Yürüyüşe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

        Yürüyüşün ardından verilen molada katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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