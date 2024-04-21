Bolu'da Turizm Haftası kapsamında doğa yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşe, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Doğanay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, Meteoroloji İl Müdürü Süleyman Yılmaz, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Yedigöller mevkisi Ayıkaya Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü düzenlendi.

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