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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 14:20 Güncelleme: 20.04.2024 - 14:20
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu
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        Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkisini gösterdi.

        Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Beyaz örtüyle kaplanan bölgede kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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