Bolu'nun yüksek kesimlerinde nisanda kar etkili oldu

Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesi ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında sabah etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

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