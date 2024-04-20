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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:08 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:08
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

        Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu güzergahı kullanan sürücüler dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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