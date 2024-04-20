Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.
Sis ve sağanak nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu güzergahı kullanan sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri tedbirli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
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