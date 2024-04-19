Gözü önünde oğlu öldürülen, kendisi ve küçük oğlu yaralanan baba: 'Yapmayın' diye bağırdım, ilk bana ateş etti

BOLU’da miras anlaşmazlığı nedeniyle Kenan Ünen (50), kayınbiraderinin oğlu Erhan Üreten’i (24) pompalı tüfekle öldürürken kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve küçük oğlu Ersan Üreten’i (23) de ağır yaraladı. Oğlunun öldürüldüğü olayı mahkemede anlatırken gözyaşlarına boğulan Ekrem Üreten, “3 yerimden vurdu, oğlumu öldürdü. Ben günlerce yoğun bakımda yattım. Kaç kere ‘Yapmayın’ diye bağırdım ama ilk bana ateş etti” diye konuştu. Kenan Ünen ise “Erhan’ı hedef göstererek ateş etmedim. Öldürmek gibi niyetim yoktu. Öldürme niyetim olsaydı oğlumu konuşması için yanlarına göndermezdim” dedi.

Olay, geçen yıl 15 Aralık’ta saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Baba ve 2 oğlu, burada miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan Üreten ve Erhan Üreten’e ateş açtı. Ağır yaralanan Erhan Üreten hastanede yaşamını yitirdi, baba ve diğer oğlu yaralandı.. Olayın ardından tutuklanan Kenan Ünen, Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısını çıktı. ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Silahla tehdit’, ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklu yargılanan Ünen, olay anında kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

‘ALACAĞIMIZ VARDI' Ekrem Üreten ile miras olaylarından dolayı aralarında 3 yıldır bir husumet bulunduğu söyleyen Kenan Ünen, “Daha önce de beni silahla tehdit ettiler. Olay günü oğlumla beraber emlakçıya gidip aramızdaki bu miras olayını çözmesini istedik. Emlakçı Murat, Ekrem Üreten’i aradı. Telefon hoparlördeydi. Ekrem’in 'Ben bunları vuracağım' diye tehdit ettiğini duydum. Sonra oğlu Erhan emlakçıya geldi ve bir tartışma yaşadık. Kimseye bıçak çıkarmadım. Tartışma büyümesin diye oğlum beni uzaklaştırdı. Dükkandan çıkıp sanayiye geçtik. Ekrem’den alacağımız vardı, onun karşılığında yıkamacıdaki aracını aldık. Arabayı borcumuzun karşılığı olarak alabiliriz, diye düşündük. Oradan ayrılıp lokantanın önüne gittik. Sonra oğluma yaptığının yanlış olduğunu ve aracı geri götürmesini söyledim. Oğlumu aracı teslim etmesi için yıkamacının önüne bıraktım. Aracı teslim ettik. Ekrem ve çocukları da oradaydı. Oğlum bana sen gelme deyip konuşmak için yanlarına gitti. Bir süre sonra bağrışma sesi geldi. Tüfeği aldım havaya bir el ateş ettim. Ekrem elini beline atıp üzerime geldi. Silahı olduğunu bildiğim için rastgele ateş ettim. Erhan da geldi boğuşmaya başladık. Erhan’ı hedef göstererek ateş etmedim. Öldürmek gibi niyetim yoktu. Öldürme niyetim olsaydı oğlumu konuşması için yanlarına göndermezdim. Çok pişmanım” dedi.

‘SİZİ BİTİRECEĞİM, DİYE TEHDİT ETTİ’ Olayda oğlunu kaybeden Ekrem Üreten ise mahkemede gözyaşları içinde konuştu. Üreten, Kenan Ünen’e ‘Yapmayın’ diye defalarca bağırdığını belirterek, “Emlakçı beni arayıp çağırdı ben de hemen geleceğimi söyledim. Gittiğimde Kenan ve oğlu Taner yoktu, rahmetli oğlum Erhan vardı. Taner beni arayıp arabamı gelip almamı söyledi. Oğlum Erhan ve Ersan ile beraber yıkamacıya gittik. Taner bağırarak yanımıza geldi ve tehditler savurdu. Küfür etti ama ben uzatmamak için sustum. ‘Sizi bitireceğim’ diye tehdit etti. Biz tartışırken Kenan arabadan indi ve direkt tüfekle ilk bana ateş etti. 3 yerimden vurdu, oğlumu öldürdü. Ben günlerce yoğun bakımda yattım. Kaç kere 'Yapmayın' diye bağırdım ama ilk bana ateş etti. Yaralı halde oğullarım aklıma geldi ve onların yanına gitmek istedim. Giderken Kenan beni arkamdan vurdu. 4,5 aydır oturamıyorum bile” diye konuştu.