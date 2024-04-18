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        Bolu Belediye Meclisi'nde, "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması" maddesi komisyona iade edildi

        Bolu Belediye Meclisi'nde, "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması"na ilişkin gündem maddesi komisyona iade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 23:07 Güncelleme: 18.04.2024 - 23:39
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        Bolu Belediye Meclisi'nde, "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması" maddesi komisyona iade edildi
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        Bolu Belediye Meclisi'nde, "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların kiralanması"na ilişkin gündem maddesi komisyona iade edildi.

        Bolu Belediye Meclisi nisan ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanı Tanju Özcan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda "Gölcük Tabiat Parkı'ndaki yapıların 10 yıllığına, yapılmakta olan 25 bungalovun ise 17 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye encümenine yetki verilmesi" maddesi görüşüldü.

        Maddenin görüşüldüğü sırada Özcan'ın eşi Meral Özcan'ın da aralarında bulunduğu Gölcük Platformu üyeleri, meclis salonunda açtıkları pankartlarla Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovların kullanımına karşı çıktı.

        Bunun üzerine Özcan, platform adına bir üyenin konuşmasını istedi.

        Kürsüye gelen Gölcük Platformu Sözcüsü Erol Perçin, Gölcük'ün konaklamaya açılmasını istemediklerini, bu maddenin meclis gündeminden kaldırılmasını istediklerini söyledi.

        Gölcük Tabiat Parkı'ndaki bungalovlarla ilgili süreci anlatan Özcan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün, Gölcük Tabiat Parkı'ndaki kiralama haklarını Bolu Belediyesinden almak istediğini savundu.

        Gölcük Tabiat Parkı'nın 2018 yılında Bolu Belediyesine 25 yıllık süreyle kiralandığını hatırlatan Özcan, şöyle konuştu:

        "Biz de Bolsupor'a kiraladık. Biz buranın ihalesinden vazgeçersek veya geçmezsek, Mili Parklar burayı bizden alacak. Belki önümüzdeki süreçte halkın oraya girmesini değil ama belki piknik yapmasını da engelleyecekler. Bungalov meselesi ikinci sırada kaldı. Ama arada Boluspor kaynayacak. Amacımız bungalovları kiralayıp, Boluspor'a yeni gelir sağlamak değil. Biz Boluspor'un mevcut kazanımının elinde kalmasını sağlıyoruz."

        Özcan, gündem maddesini komisyona geri sevk edeceğini, gelişmeleri takip ettikten sonra bir karar vereceklerini söyledi.

        Daha sonra yapılan oylamada, söz konusu madde oy birliğiyle ilgili komisyona iade edildi.

        Oylama sonrasında Gölcük Platformu üyeleri, alkışlarla salondan ayrıldı.

        Özcan, meclisi takip eden eşi Meral Özcan'a seslenerek, "Bu arada da bir ilke tanıklık ettik. Bir belediye başkanının eşi tarafından protesto edildiği... Bir taraftan demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve." ifadelerini kullandı.

        Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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