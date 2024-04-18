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        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak

        Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:30
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        Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü heyelan riskine karşı 70 metre uzatılacak
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        Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli tüplerinin heyelan riskine karşı İstanbul istikametinde 70 metre uzatılacağını bildirdi.

        Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Fidan, Karayolları Genel Müdürlüğünün il genelindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

        Fidan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde tünel tüpünün, yaşanan heyelanlar nedeniyle Ankara istikametinde 90 metre uzatıldığını hatırlattı.

        İstanbul istikametinde de uzatma çalışması yapılacağını aktaran Fidan, bunun Kurban Bayramı'ndan sonra gerçekleştirilmesinin planlandığını dile getirdi.

        Fidan, çalışma tarihinin, hem trafik yoğunluğu hem de mevsim şartları göz önünde bulundurularak hesaplandığını belirterek, aynı zaman diliminde viyadük ve köprülerde de derz yenileme ve bakım çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

        Bolu Dağı Tüneli mevkisinde, 2022 yılında aşırı yağış sonucu heyelan meydana gelmiş, çalışmalar sonucunda tünelin Ankara istikameti 90 metre uzatılmıştı.

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