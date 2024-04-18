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        Bolu'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:16 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:44
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        Bolu'da su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Bolu'nun Mengen ilçesinde su kanalına düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Ankara-Zonguldak kara yolu Zonguldak istikametinde seyreden Yusuf D. yönetimindeki 74 AP 880 otomobil, Mengen Dorukhan Tüneli mevkisinde su kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan araçtaki 3 kişi, sağlık ekiplerince Mengen Devlet Hastanesi ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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