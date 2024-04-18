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        Bolu'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Bolu'da otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:24
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        Bolu'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        Bolu'da otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        D-100 kara yolunun Bolu geçişi Gölyüzü Kavşağı'nda 10 Nisan'da, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobilin Irak plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazası, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak otobüse arkadan çarpması görülüyor.

        Otomobildeki Serdar Genişyürek (19) ve Muhammet Ali Yoz'un (24) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ahmet Şahan'ın (19) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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