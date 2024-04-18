Bolu'da otobüse çarpan otomobildeki 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bolu'da otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bolu'da otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
D-100 kara yolunun Bolu geçişi Gölyüzü Kavşağı'nda 10 Nisan'da, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EA 5725 plakalı otomobilin Irak plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpmasıyla meydana gelen trafik kazası, bölgedeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde hızla ilerleyen otomobilin kontrolden çıkarak otobüse arkadan çarpması görülüyor.
Otomobildeki Serdar Genişyürek (19) ve Muhammet Ali Yoz'un (24) hayatını kaybettiği kazada yaralanan Ahmet Şahan'ın (19) tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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