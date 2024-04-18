Eşi belediyeye karşı protesto eylemine katıldı; Tanju Özcan 'Ben de seni protesto ediyorum' dedi

BOLU'da çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkına dönemin belediye başkanı tarafından orman içindeki alanlara 2018 yılında 25 bungalov ev yaptırılması, bungalovların doğayı tahrip edeceği gerekçesiyle açılan davaların ardından Danıştay'ın son kararı ile onayladı. Projenin tekrar onaylanmasıyla bungalovların kiralama hakkı Bolu Belediyesine geçerken, aralarında Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da olduğu Gölcük Platformu üyeleri, konunun görüşüleceği meclis toplantısı öncesinde Bolu Belediyesini protesto etti, pankartlarla belediye meclis toplantısına da gelerek Başkan Özcan’a tepki gösterdi. Belediye meclis üyelerinin oy birliğiyle bungalov evlerinin kiralama konusu geri çekilirken, eşi Meral Özcan’a seslenen Tanju Özcan, "Bir taraftan demokrasi açısından mutlu oldum. Yani karı- koca aynı düşünmek zorunda değil. Gerçi ben de seni protesto ediyorum, bu akşam geç geleceğim eve" dedi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda orman içerisindeki alanlara bungalov, idare ve konuk evi ile kır lokantasının yapımı için 2016 yılında Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu projesi hazırlandı. 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapımı için 19 Aralık 2017'de projenin ihalesi yapıldı. Bu kapsamda Bolu Belediyesi tarafından, 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak, 25 bungalov ev yapıldı. Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı. 2019 yılında Bolu İdare Mahkemesi projeyi iptal etti. Danıştay, şubat ayında, proje için verilen iptal kararını bozdu. Projenin tekrar onaylanmasıyla, bungalovların kiralama hakkı Bolu Belediyesine geçti. Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 2’nci birleşiminde, bungalovların 17 yıllığına kiralanması için hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

TANJU ÖZCAN’IN EŞİ MERAL ÖZCAN DA PROTESTOYA KATILDI Meclis toplantısı öncesinde Gölcük Tabiat Parkı’ndaki bungalov evlerin kullanımına karşı çıkan Gölcük Platformu, Bolu Belediyesi önünde protesto eylemi yaptı. Protestocular arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eşi Meral Özcan’ın da katılması dikkat çekti. Meral Özcan, eylem sırasında 'İlle de Bolu, ille de Gölcük' yazılı pankart taşıdı. Belediye binası önündeki topluluk, daha sonra belediye meclis toplantısının yapılacağı salona geçti. Platform üyeleri, burada ellerinde pankartlarla slogan atarak Başkan Özcan'a tepki gösterdi.

'TAMAMEN BU KARARDAN VAZGEÇMELİSİNİZ' Grup adına meclis kürsüsünden konuşan Gölcük Platformu Sözcüsü Erol Perçin, "Gölcük Platformu olarak bu sürecin hukuken müdahilleri olarak, bu mahkeme süreçlerini en üst mahkemeye taşımaya devam ettik. Hukuk süreçlerini bir şekilde tüketmeye, en üst mahkemelerde yargı nazarında da karşılık beklemeye çalışıyoruz. Bizim derdimiz Bolu’muz, bizim derdimiz memleketimiz. Bizler ülkesini, memleketini karşılıksız olarak, çıkarsız olarak seven insanlarız. Koşulsuz şartsız, amasız fakatsız, Gölcük ile ilgili bu yapılaşmanın açılması, burada konaklama imkanlarının açılması durumunu komple meclis gündeminden kaldırın. Tamamen bu karardan vazgeçmelisiniz" dedi.

'BURADA ZARARI GÖRECEK OLAN BOLUSPOR' Toplantıda konuşan Başkan Özcan ise Gölcük Tabiat Parkı’ndaki son durumu anlatıp, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, tabiat parkındaki kiralama haklarını Bolu Belediyesinden almak istediğini ifade etti. Özcan, bungalovların Boluspor’a destek için kiralanmak istendiğini belirterek, "Bu aşamadan sonra size de özel olarak söylüyorum, Sayın Bakan, Bolu Belediyesinden burayı alırsa, burada zararı görecek olan Boluspor olacak en başta. Ben bugünden uyarıyorum. Bu bungalovları Doğa Koruma ve Milli Parklar istiyor. Mili Parklar Gölcük’ü Bolu Belediyesinin elinden alacak ve toplu olarak orayı ihaleye çıkacak. Siz ve biz belki o zaman birlikte protesto edeceğiz bu kararları. Ama burada arada Boluspor kaynayacak. Biz Boluspor’un elinde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz bu aşamada. Ama zaten onu da alacaklar diyorum" diye konuştu.