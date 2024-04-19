Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

BOLU’da Meltem Zengin (35), çalıştığı fabrikadaki mesaisinin ardından gittiği babasının evinde sorunlar yaşadığı eşi Serkan Zengin’in (36) saldırısına uğradı. Serkan Zengin, eşi ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’i (63) bıçaklayarak öldürüp, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i ise yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Sağlık Mahallesi Songül Sokak’ta meydana geldi. Bolu’da bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk annesi Meltem Zengin ile 14 yıldır evli olduğu Serkan Zengin, bir süredir geçimsizlik yaşamaya başladı. Meltem Zengin’in durumu ailesine anlatması üzerine baba Turgut Doğanyiğit, çalıştığı fabrikanın gece vardiyasından çıkan kızını alarak evine götürdü. Serkan Zengin de eşi ve onun ailesi ile konuşmak için gece saatlerinde eve gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Zengin, eline geçirdiği bıçakla eşi Meltem Zengin ile kayınpederi Turgut Doğanyiğit’e saldırdı. Zengin, araya giren kayınvalidesi Emine Doğanyiğit’i de kolundan bıçakladı. Apartmandan yükselen çığlıklar üzerine Doğanyiğit’in komşuları polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Turgut Doğanyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürülen yaralılardan Meltem Zengin de kurtarılamadı. Meltem Zengin’in vücudunda 4 bıçak darbesi olduğu belirlendi. Emine Doğanyiğit ise durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından kaçan Serkan Zengin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Zengin, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Serkan ve Meltem Zengin çiftinin 13 ve 15 yaşlarında 2 kız çocuklarının olduğu öğrenildi. Serkan Zengin’in emniyette verdiği ilk ifadesinde eşiyle geçimsizlik yaşadıklarını, olayın da bu nedenle yaşandığını söylediği öğrenildi.