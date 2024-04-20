Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kartalkaya'da tatilcilerin imdadına JAK timleri koştu

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma timleri, sezon boyunca mahsur kalan ya da kaybolan tatilcilerin yardımına yetişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:05 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kartalkaya'da tatilcilerin imdadına JAK timleri koştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma timleri, sezon boyunca mahsur kalan ya da kaybolan tatilcilerin yardımına yetişti.

        Kayak merkezinde zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

        Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yer alıyor.

        Yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

        Kayak merkezini, Aralık 2023-Mart 2024 döneminde yerli ve yabancı günübirlikçiler ile konaklamalı 250 bin tatilci ziyaret etti.

        Sezon boyunca sis ve kar yağışı nedeniyle kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkan tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Kayak merkezinin çevresi ile Gıcırganderesi, Ramazanbeyderesi ve Kanduzla Yaylası bölgesinde yaklaşık 4 ayda, 356'sı mahsur kalma, 420'si yaralanma, 21'i kaybolma olmak üzere 797 olay meydana geldi.

        Kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan tatilcilere, JAK timleri tarafından kar kalınlığının sezonda yer yer iki metreye ulaştığı bölgelerde kar motorları ve arazi araçlarıyla ulaşıldı.

        - Acil Çağrı Butonu hayat kurtardı

        JAK Timleri tarafından kar ve sis nedeniyle pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunmaları amacıyla birçok alana yerleştirilen Acil Çağrı Butonu hayat kurtardı.

        Radyo frekansıyla çalışan butonlar, ekiplerin kaybolan ya da mahsur kalan tatilcilerin olduğu alana kısa sürede ulaşmasını sağlıyor.

        Öte yandan JAK timleri, bölgede yaralanma, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara en hızlı şekilde müdahale edebilmek için belirli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyor.

        Olası afetlere karşı gece gündüz teyakkuzda olan jandarma timleri, eğitimlerini de aksatmıyor.

        Zorlu hava ve arazi şartlarında görev yapan jandarma timlerinin gerçekleştirdiği tatbikatlar gerçeğini aratmıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        Bakan Fidan ve Mısırlı mevkidaşından açıklamalar
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        3 çocuk hem yetim hem öksüz... Karı koca aynı kazanın kurbanı!
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        İtalyan ekibi Napoli Montella’nın peşinde
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Cem'e misilleme
        Cem'e misilleme
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Fırtına yurdun batısını vurdu! Nisan kâbusu!
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Adını 'Cemilem' türküsünden aldı! Türkiye'de ikinci
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü(2)
        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü(2)
        Gözü önünde oğlu öldürülen, kendisi ve küçük oğlu yaralanan baba: 'Yapmayın...
        Gözü önünde oğlu öldürülen, kendisi ve küçük oğlu yaralanan baba: 'Yapmayın...
        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
        Eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldürdü
        Bolu'da damat vahşeti: Aile içi kavgada eşini ve kayınpederini bıçaklayarak...
        Bolu'da damat vahşeti: Aile içi kavgada eşini ve kayınpederini bıçaklayarak...
        GÜNCELLEME - Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası öldü
        GÜNCELLEME - Bolu'da eşi tarafından bıçaklanan kadın ve babası öldü