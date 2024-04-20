Kartalkaya'da tatilcilerin imdadına JAK timleri koştu

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde jandarma timleri, sezon boyunca mahsur kalan ya da kaybolan tatilcilerin yardımına yetişti.

Kayak merkezinde zorlu arazi ve hava şartlarında görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla zorlu şartlarda 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında bulunan ve Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya'da toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yer alıyor.

Yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor. Kayak merkezini, Aralık 2023-Mart 2024 döneminde yerli ve yabancı günübirlikçiler ile konaklamalı 250 bin tatilci ziyaret etti. Sezon boyunca sis ve kar yağışı nedeniyle kayak ve snowboard yaparken pistlerden çıkan tatilciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Kayak merkezinin çevresi ile Gıcırganderesi, Ramazanbeyderesi ve Kanduzla Yaylası bölgesinde yaklaşık 4 ayda, 356'sı mahsur kalma, 420'si yaralanma, 21'i kaybolma olmak üzere 797 olay meydana geldi.

Kaybolan, yaralanan ya da mahsur kalan tatilcilere, JAK timleri tarafından kar kalınlığının sezonda yer yer iki metreye ulaştığı bölgelerde kar motorları ve arazi araçlarıyla ulaşıldı. - Acil Çağrı Butonu hayat kurtardı JAK Timleri tarafından kar ve sis nedeniyle pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunmaları amacıyla birçok alana yerleştirilen Acil Çağrı Butonu hayat kurtardı. Radyo frekansıyla çalışan butonlar, ekiplerin kaybolan ya da mahsur kalan tatilcilerin olduğu alana kısa sürede ulaşmasını sağlıyor.